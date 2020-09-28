رابح صقر ينتهي من تسجيل أحدث ألبوماته

يستعد الفنان السعودى رابح صقر لطرح أحدث ألبوماته، والذي انتهي من تسجيله خلال الفترة القليلة الماضية، ومن المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويضم الألبوم 11 أغنية متنوعة ويقدمها بشكل جديد

عن ألبوماته السابقة، ويقدم من خلال الألبوم إعادة توزيع الأغنيتين الوطنيتين "أنت ملك، والنجم البعيد" بطريقة التخت الشرقي، وأغنية "مساء الحب"، من ألحانة، وكلمات تركى آل الشيخ.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال النجم السعودي رابح صقر، أغنية بعنوان "سيف الملهم"، وهى من كلمات عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع موسيقى وليد فايد، والتي طرحها مؤخراً عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".