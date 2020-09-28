طرحت النجمة أصالة أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم والله وتفارقنا، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب والله وتفارقنا من إخراج أمين درة، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع طارق مدكور. Advertisements يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان لا تستسلم، وضم الألبوم على 20 أغنية، من أبرزهم: أنا معك، رفقا، كالمعتاد، دروب الأماني، سوي، ما عرفت أنطق، إشتقتلك، أنا عمري، غيمتك هلت، يوم لي، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. أصالة تطرح أحدث كليباتها والله وتفارقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.