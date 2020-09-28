صور.. ليلى علوي تعود للإغراء بإطلالة شبابية ساحرة

شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها ومحبيها أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت "ليلى":. "عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة ؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة

حوالينا .. نعمة الهوا والخضرة والماية .. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان .. واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية ! بالذات على رملة أو في خضرة .. إحساس مليان رضا واكتفاء .. وتخلص من الطاقة السلبية .. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين .. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".

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يذكر ان الفنانة ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، ولم يحدد صناع العمل حتى الآن موعد طرح الفيلم، ويشاركها البطولة زينة.

