من أيامنا الحلوة إلى وجه القمر.. رحلة مميزة جمعت أحمد رمزي وفاتن حمامة

شهدت السينما المصرية، عدد من الثنائيات الفنية التي كانت تعطي للعمل بهجته وتميزه لدى متابعيه، بالإضافة إلى حصوله على علامة تسويقية ناجحة عند عرضه، بمجرد وجود ثنتائية ناجحة فيه.

وبمناسبة الذكرة الثامنة لوفاة "دنجوان" الفن المصري أحمد رمزي، نعرض أهم ثنائياته السينمائية مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، اللذان اشتركا في عدة أعمال سينمائية، تركت لدى جمهورهما بصمة مميزة سوياً .

من أوائل الأفلام التي ظهرا فيها "أيامنا الحلوة"، الذي تم عرضه عام 1956،قام بالبطولة أحمد رمزي و فاتن حمامة , عمر الشريف , فردوس محمد , حسين رياض , عزيزة حلمي . قام

بالإخراج يوسف شاهين.

وفي نفس العام، فيلم "القلب له أحكام"، عام 1956 . بطولة أحمد رمزى و فاتن حمامة , عبد السلام النابلسي , زينات صدقي , عبد الفتاح

القصري , زوزو نبيل . إخراج حلمي حليم.

وتلاه فيلم "لاتطفىء الشمس"، هذا الفيلم من إنتاج عام 1961 . قام بالبطولة أحمد رمزي و فاتن حمامة , شكري سرحان , عقيلة راتب , عماد

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حمدي , ليلي طاهر . قام بالإخراج صلاح أبو سيف .

وفي نفس العام تم عرض فيلم

"لن أعترف"، بطولة أحمد رمزي و فاتن حمامة ، أحمد مظهر ، شريفة ماهر ،صلاح منصور ،نظيم

شعراوي . إخراج كمال الشيخ .

وجاء فيلم "حكاية العمر كله" عام 1965 .بجانب" فريد الأطرش، ليلي فوزي ، عبد المنعم إبراهيم , مها صبري . قام بالإخراج رؤوف كامل.

وكان آخر أفلامهما سوياً فيلم "حكاية وراء كل باب"، الذي تم عرضه عام1979 وشاركهما البطولة"أحمد مظهر , صفية العمري , جميل راتب . إخراج سعيد مرزوق.

وظل الثنائي سوياً حتى آخر أعمال رمزي الفنية، من خلال مسلسل "وجه القمر"، الذي تم عرضه عام 2000 حيث كان العمل الدرامي الأول لرمزي بعد غياب عن الفن أكثر من 25 عاماً، وشاركه البطولة "جميل راتب، غادة عادل، نيللي كريم، حسن حسني، أحمد الفيشاوي، وائل نور، علا غانم".