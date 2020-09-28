زينة مكي بعد زفافها: لم أتخيل أكون عروس الحق على نبيل

نشرت الفنانة اللبنانية زينة مكي صورة لها من حفل زفافها، معبرة عن اندهاشها كونها أصبحت عروس، مؤكدة انها لم تكن تتخيل انها تعيش تلك الحالة مازحة زوجها الملحن نبيل خوري بأنه من غير لها حياتها وجعلها تقدم على تلك الخطوة، موجهه الشكر لكل فريق العمل الخاص بتجهيزها يوم الزفاف.

وعلقت مكي على صورتها التي شاركت بها جمهورها عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكتبت:"بحياتي ما اتخيّلت كون عروس! الحق على نبيل!".

يذكر أن الفنانة اللبنانية ارتدت فستان أبيض

بسيط "اوف شولدر" من الحرير خالي من التطريز، وتوجه جمهورها بالبرقيات التهاني لها ومن بينهم الفنانة اللبنانية، والتي نشرت صورة من حفل الزفاف عبر خاصية "استوري"، ووجهت لها الاعتذار لعدم قدرتها على الحضور متمنية لها السعادة في حياتها الجديدة.

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وكانت زينة مكي حديث السوشيال ميديا مؤخرًا، بسبب الطريقة التي تلقتها من خوري ليعرض عليها الزواج، وتداول النشطاء فيديو للثنائي وهما بصالة الألعاب الرياضية،

وجلس خوري على ركبته وبيده خاتم الخطوبة مرددًا مقطع من أغنية "بدك تصيري مرتي"، لتشاركه مكي على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، معربة عن سعادتها لاستخدامه طريقة رومانسية لطلب يدها للزواج، بالرغم ما في قلوبهم من مشاعر حزينة على ما حدث بانفجار مرفأ بيروت، معلقة:"رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا ونحنا، ورغم كل الزعل يللي بقلبي وبقلبو".

يذكر أن زينة مكي ممثلة ومخرجة لبنانية، شاركت في المسلسل المصري "اختيار إجباري"، ويُعرض لها حاليًا مسلسل "دانتيل" مع سيرين عبد النور، كما عُرض لها في دورة هذا العام من مهرجان الخليج السينمائي فيلم بعنوان "كان يا مكان حكاية العطور"، وآخر أعمالها مسلسل "ما فيي".