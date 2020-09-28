أمير كرارة يكثف تصوير مشاهده في "حصان طراودة"

كثف النجم أمير كرارة، عدد ساعات تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "حصان طروادة.. عمر الناجي"، والذي من المقرر طرحه قريباً عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.
مسلسل "حصان طراودة" من بطولة أمير كرارة، ونور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، عباس أبو الحسن، ومنتأليف وإخراج بيتر ميمي.
ومن المقرر أن يشارك "كرارة" في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، من تأليف وإخراج محمد سامي، وينتمي للدراما الصعيدية، وتدور أحداثه حولرجل له هيبة كبيرة في الصعيد، يعيش في جزيرة يحكمها ويديرها، ويدخل في صراعات مع منافسه.
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يذكر ان أخر اعمال النجم أمير كرارة، مسلسل "الإختيار"، وعرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، والذي تناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، وتعاون خلاله مع المخرج بيتر ميمي.
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