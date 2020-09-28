طارق عبد الحليم يطرح أحدث كليباته "أمور"

طرح الفنان طارق عبد الحليم أحدث كليباته، بعنوان "أمور"، عبر قناتة الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" أغنية "أمور" كلمات سمير زغلول، ألحان سامى فرج، توزيع بيشوى سمير، هندسة صوتيه محمد جودة، و من إخراج حسام المهدى.

حسام المهدى. وتقول كلمات الأغنية:. Advertisements "أمور وحليوة ومسمسم الواد ده اهو والضحكة دى كمانجا بتقسم الواد ده اهوه خفة و شربت على حلويات الواد ده اهوه ،دا لو عدا وفات بسرح يا اهوه احترت فى وسفه ومش عارف اوصف اقول ايه، اوصف فى رموش ولا شفايف او سحر عنيه دى خدوه وعوده ولون شعره يا وعدى عليه". لو عدا وفات بسرح يا اهوه احترت فى وسفه ومش عارف اوصف اقول ايه، اوصف فى رموش ولا شفايف او سحر عنيه دى خدوه وعوده ولون شعره يا وعدى عليه".



جدير بالذكر أن فيديو كليب "أمور" سوف يتم طرحه الأسبوع المقبل عبر بعض القنوات الفضائية .



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