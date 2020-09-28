الصور الأولى لحفل زفاف زينة مكي على نبيل خوري

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور حفل زفاف الفنانة اللبنانية زينة مكي والملحن اللبناني نبيل خوري، عقب نشر العروس صورة من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ولاقت الصور اهتمام الكثيرون الأمر الذي زاد معدلات البحث عليها مما جعلها تتصدر محرك البحث العالمي جوجل.

وظهرت العروس بفستان أبيض بسيط من الحرير خالي من أي تطريز، واختلف رأي جمهورها حول الفستان ما بين المشيدين برقته وبساطته وبين من عبر عن استغرابه

منه واعتبره لا يليق بحفل زفافها.

فيما نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة من العرس عبر خاصية "استوري انستجرام"، لتشارك صديقتها فرحتها، موجهه لها الاعتذار لعدم قدرتها على الحضور متمنية لها السعادة في حياتها الجديدة.

يذكر أن زينة مكي تصدرت محركات البحث المختلفة من فترة بسبب الطريقة التي استخدمها خوري ليطلب منها الزواج، حيث نشر فيديو للثنائي وهو جالسًا على

ركبته وبيده خاتم الخطوبة داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" مرددًا مقطع من أغنية "بدك تصيري مرتي"، لتنشره مكي على حساباتها معبرة عن فرحتها بالرغم ما تحمله قلوبهم من حزن على ما حدث بانفجار مرفأ، معلقة:"رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا ونحنا، ورغم كل الزعل يللي بقلبي وبقلبو".

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يذكر أن زينة مكي ممثلة ومخرجة لبنانية، يُعرض لها حاليًا مسلسل "دانتيل" مع سيرين عبد النور، كما عُرض لها في دورة هذا العام من مهرجان الخليج السينمائي فيلم بعنوان "كان يا مكان حكاية العطور"، وشاركت في المسلسل المصري "اختيار إجباري"، وآخر أعمالها مسلسل "ما فيي".