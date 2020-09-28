بالفيديو| للمرة الثانية.. أنغام تكشف تفاصيل تعاونها مع تركي آل الشيخ

رنا صلاح الدين - تتعاون النجمة المصرية أنغام، مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في أغنية جديدة تتوقع نجاحها بشكل كبير.

ويعد هذا التعاون الثاني بين تركي آل الشيخ وأنغام، بعدما نجحا سويًا في أغنية "بخاف أفرح".

وقالت أنغام، في تصريحات تليفزيونية أن الأغنية تحمل اسم "لايقين" وهي من ألحان سهم وستكون ضمن ألبومها الخليجي القادم "مزح".

وأعربت أنغام، عن سعادتها البالغة بتعاونها للمرة الثانية مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، قائلة:"سعيدة لأنه كاتب لي أغنية برضوا لطيفة جدا ومختلفة، مختلفة حتى عنه هو كشاعر وعني أنا كمان، أنا حاسة أنها هتبقى برضوا من الأغاني اللي هتاخد رد فعل حلو مع الناس".

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وأحيت النجمة أنغام، الأيام الماضية حفلًا غنائيًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

ولكن لم تسلم أنغام من الانتقادات فيما يخص إطلالتها، حيث ارتدت فستانًا أخضر اللون، أظهرها بزيادة وزن ناحية البطن، وهو ما جعلها تتعرض للانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن إطلالتها هذه المرة لم تكن موفقة، على الرغم من أن حفلاتها الأخيرة التي أحيتها قبل انتشار فيروس كورونا ظهرت وهي في كامل إناقتها.

وعبرت أنغام عن سعادتها البالغة بعد احتفالها باليوم الوطني لسعودي، ونشرت صورة لها من الحفل، وعلقت عليه عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": سعدت بالإحتفال معكم باليوم الوطني السعودي".