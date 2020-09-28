صور| لماذا تسافر كيندال جينر لإيطاليا أسبوعيا؟.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر لديها جدول أعمال مزدحم جعلها تضطر للسفر لإيطاليا بشكل مستمر. وتساءل الكثير من عشاق النجمة كيندال جينر، حول السبب الحقيقى لسفرها المستمر لإيطاليا، وذلك من أجل المشاركة فى فعاليات "أسبوع الموضة في ميلانو". كيندال جينر ويعد "Milan Fashion Week"، واحد من أهم الأحداث الخاصة بالأزياء والموضة فى العالم. Advertisements والتقطت عدسات المصورين عدة صور لكيندال جينر وهى متوجهه لتستقل سيارتها فى احدى شوارع مدينة ميلانو. كيندال جينر وظهرت نجمة تليفزيون الواقع، بإطلالة مختلفة فاجأت الكثير من عشاقها، حيث اختارت كيندال أن ترتدى فستان ذو أكمام طويلة من تصميم دار أزياء "Lemaire"، حيث وصل سعره إلى 525 جنيه إسترلينى.

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