نيقولا معوض يتغزل في أصالة: "الله يعطيكي على قَد جمال صوتك وقلبك"

رنا صلاح الدين - تغزل الفنان اللبناني نيقولا معوض، في النجمة السورية أصالة نصري، من خلال حسابه الشخصي على "انستجرام".

ونشر معوض، صورة جمعته بأصالة، وعلق عليها قائلًا:"شو حلو لمّا تكون الحياة هالقَدّ خذلتك، مرّة ورا مرّة، بَسّ ما قدرِت تغَيِّر فيك قدّيه إنت حقيقي، شفّاف، كَريم و بتَعطي من قلب قلب قلبَك.. الله يعطيكي على قَدّ جمال صوتِك و قَلبِك صولا".

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وتستعد أصالة، لطرح كليب أغنيتها الجديدة "والله تفارقنا"، اليوم الاثنين وهي من كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

وكانت النجمة قد أثارت جدلًا واسعًا بسبب أغنية "رفقًا"، وهي واحدة ضمن أغاني ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم".

وجاء هذا الجدل بعدما وصفت أصالة النساء فيها بأنهن ضعيفات مستعينة بكلمات من أحاديث الرسول "صلى الله عليه وسلم"، وتحديدًا في المقطع:" رفقاً بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء".