تراند اليوم : «ببطن عارية».. وفاء عامر في ظهور جرئ رفقة شقيقتها



أطلت الفنانة المصرية وفاء عامر رفقة شقيقتها الفنانة آيتن عامر، على الجمهور بنشر صورة لهما على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهرت الفنانة آيتن عامر برفقة شقيقتها الفنانة وفاة عامر باطلالة جريئة، حيث ارتدت وفاء عامر ترينج جريئا مكشوف البطن، وارتدت ايتن توب بيج.

ودائما ما تحرص آيتن عامر على مشاركة صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وتنوع في إطلالاتها بين الكاجوال والشهرة وتختار ما يلائمها من لمسات الجمال.

ونالت الصورة انتقاد البعض، وإعجاب آخرين من متابعيها وعلقت الفنانة ريم البارودي على الصورة قائلة " جميلة " وعلق أحمد المتابعين قائلا " كتير نحفانه وحليانه"، فيما علق احدهم بالقول :" غطي بطنك واتق الله".



