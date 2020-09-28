سينما 2020 .. 8 أفلام تجاوزت تحدي كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - مرت السينما في العالم كله بظرف استثنائي في العام 2020، بعدما أجبرت جائحة كورونا صناع أفلام على الاحتجاب لخمسة شهور كاملة بداية من شهر مارس الماضي، بعد إغلاق قاعات العرض السينمائي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، ورغم أن عودة الأفلام لقاعات العرض لا زالت مشروطة بحضور قليل لتحقيق قواعد التباعد الاجتماعي، إلا أن 8 أفلام نجحت في تحقيق إيرادات لافتة وصدى واسعا بين المشاهدين.

Tente

المخرج كريستوفر نولان اعتاد تقديم أفلام مغايرة عن المستقبل، وكعادته نجح في خطف الأنظار بفيلمه الجديد Tente، الذي بدا غامضا ومثيرا ويحتاج للكثير من المشاهدة قبل استيعاب أفكاره الكبرى عن مستقبل الحضارة الإنسانية.

تدور أحداث الفيلم حول عميل سري يسافر في ملحمة جاسوسية عبر الزمن يتم تكليفه فيها بمنع إندلاع الحرب العالمية الثالثة، متسلحًا بكلمة واحدة فقط (عقيدة) ومن أجل بقاء الجنس البشري، يكشف عن حقائق معقدة وغامضة تتجاوز الواقع.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ: كريستوفر نولان ، وشارك في بطولته جون ديفيد واشنطن، روبرت باتينسون، إليزابيث ديبيكي، آرون تايلور جونسون، مايكل كين، كليمانس بويزي.

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Force of Nature

يحاول مجموعة من اللصوص اقتحام مبنى لسرقته أثناء عاصفة مميتة تضرب البلاد، بينما يحاول ضابط شرطة التصدي لهم وإخلاء الجميع من المبنى، فمن سينجح فيهما اللصوص أم الشرطة؟

من إخراج : مايكل بوليش وﺗﺄﻟﻴﻒ كوري ميلر، وشارك في بطولته ميل جيبسون كيت بوسورث إيميل هيرش ديفيد زياس ستيفاني كايو تايلر جون أولسون، وتكلفت ميزانيته 23 مليون دولار أمريكي.

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The Call of the Wild

يتناول العمل قصة كلب يعيش في البقعة الأخيرة التي تدب فيها الحياة على الأرض، وبينما يعاني من سوء المعاملة والوحدة الشديدة، يقابل رجل ليذهب معه في مغامرة وتنشأ علاقة بينهما تغير حياتهما.



من بطولة كارين جيلان، هاريسون فورد، دان ستيفنز، جين لويزا كيلي، تيري نوتاري، كولين ووديل، وﺇﺧﺮاﺝ: كريس ساندرز ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: مايكل جرين.

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The Iron Mask

يتلقى الرحالة الإنجليزي (جوناثان جرين) أمرًا من (بيتير الأكبر) برسم خريطة الشرق الأقصى الروسي، ليجد نفسه مرة أخرى في رحلة مليئة بالمغامرات التي لا تصدق والتي في نهاية الأمر ستقودهم إلى الصين، وبشكل غير متوقع يجد رسام الخرائط الكثير من الاكتشافات المثيرة، كما يصادفه كائنات غريبة.

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من بطولة نجوم أفلام الحركة أرنولد شوارزينجر، جاكي شان، تشارلز دانس، روتجر هاور، جايسون فليمينج، كريستوفر فايربانك، ومن ﺇﺧﺮاﺝ أوليج ستيبشينكو ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: أليكسي بتروخين و أوليج ستيبشينكو.

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زنزانة 7

تصدر فيلم "زنزانة 7"، إيرادات شباك التذاكر في السينما المصرية بعد 48 ساعة فقط من بدء عرضه، محققا 2 مليون جنيه، وهو أول فيلم ينتمي لتصنيف أفلام الحركة يعرض في السينما المصرية بالعام 2020 بعد تأجيل عرض بقية الأفلام لحين تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.



من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصري وعبير صبرى وإيهاب فهمي ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

الفيلم توليفة بين الأكشن والكوميدى والرومانسى، يسيطر عليه التشويق والغموض، وتدور أحداثه حول حربى الكومى "أحمد زاهر"، وهو مجرم تجمعه الصدفة داخل السجن بشخصية منصور العايق التى يقدمها نضال الشافعى، ويصبحا صديقين بعد مشاجرة، حتى يخرجا ويعملا سويا لتبدأ الأحداث في التصاعد.

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توأم روحي

بعد خفوت أزمة كورونا احتاج الجمهور المصري لفيلم يمزج بين الرومانسية والغموض، وهو ما تحقق مع فيلم "توأم روحي" الذي جمع النجم حسن الرداد بالفنانة أمينة خليل والفنانة عائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.



الأحداث في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين (حسن الرداد) و (أمينة خليل) وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع، وأهمها زواجه من عائشة بن أحمد ومعاناتها مع المرض ما يجعل الانفصال عنها قرارا صعبا.

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الغسالة

النجمة هنا الزاهد أكدت أن شراكتها مع النجم أحمد حاتم لتقديم أفلام سينمائية كوميدية رومانسية، ناجحة وقابلة لتكرار نجاحات ثنائيات تاريخية عرفتها السينما المصرية مثل شادية وصلاح ذو الفقار، وعادل إمام ولبلبة، بعدما حقق فيلمهما الأخير "الغسالة" 14 مليون جنيه رغم عرضه فور استعادة قاعات العرض السينمائي وفي ظل استمرار مخاوف أزمة كورونا.



يضم نخبة من النجوم منهم محمود حميدة وشيرين رضا بجوار هنا الزاهد وأحمد حاتم، بالإضافة إلى بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد سلّام، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها.

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الفلوس

الفيلم الوحيد الذي عرض مطلع العام 2020 ونجح في الصمود بشباك التذاكر بعد خفوت أزمة كورونا، هو فيلم الفلوس للنجم تامر حسني الذي لا يزال يعرض حتى الآن، وحقق 48 مليون جنيه.



أحداث الفيلم الذي كتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطي وأخرجع سعيد الماروق، حول سيف (تامر حسني) الذي يعمل نصابًا، وتستعين به حلا (زينة) للنصب على شريكها سليم (خالد الصاوي) الذي هو أيضًا شريك سيف في عمليات النصب لتتقاطع المصالح بين جميع الشخصيات.

فيلم الفلوس حقق 48 مليون جنيه

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