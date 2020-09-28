سامح حسين يرحب بالنجوم في عرضه المسرحي "المتفائل"

أعرب الفنان سامح حسين عن سعادته البالغة بحضور عدد من نجوم الفن في عرضه المسرحي "المتفائل"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". والفيديوهات "انستجرام". وظهر سامح برفقة الفنان حمادة هلال ونضال الشافعي وأعرب عن سعادته بحضورهم قائلا "نورتوا المتفائل النجوم حمادة هلال ونضال الشافعي للسنة 2 الحمد لله على المسرح القومي". النجوم حمادة هلال ونضال الشافعي للسنة 2 الحمد لله على المسرح القومي". ويشار إلى أن مسرحية المتفائل بطولة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل وعزت زين، وعن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

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