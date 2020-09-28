إيمان العسيلي تقدم حفل موسيقي عربية فى ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل موسيقى عربية للفنانة إيمان العسيلي، وذلك يوم الأربعاء 14 من أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، على خشبة مسرح النهر.

من المقرر أن تقدم إيمان خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

إيمان العسيلى مطربة بدأت مشوارها الفنى منذ الصغر

أيام الطفولة مـــع والدها، الذى كان يتمتع بصوت عزب ويعزف آلة الكمان والعود، وكانت تشاركه الغناء كهواية واشتركت فــــى حفلات ومسابقات كثيرة فى قصر ثقافة الزقازيق ونادى طلائع الموهوبين، وحصلت على جوائز وشهادات عدة.