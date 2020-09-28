الأحد.. حفل شعري غنائي لمحمد ياسر وخالد رضوان فى الساقية

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا شعريًا غنائيًا لكل من الشاعرين محمد ياسر وخالد رضوان، يوم الأحد 11 من أكتوبر المقبل، وذلك على خشبة مسرح النهر الساعة السادسة مساءً. الشاعر محمد ياسر من مواليد محافظة الإسكندرية عام ١٩٩٣، له ديوان باسم "عجوز عالحب" الصادر فى شهر مارس ٢٠١٩، كما أقام حفل توقيع فى معرض الإسكندرية الدولي للكتاب ٢٠١٩. محافظة الإسكندرية عام ١٩٩٣، له ديوان باسم "عجوز عالحب" الصادر فى شهر مارس ٢٠١٩، كما أقام حفل توقيع فى معرض الإسكندرية الدولي للكتاب ٢٠١٩. الشاعر خالد رضوان قام بإحياء العديد من الحفلات الشعرية بمحافظة المنيا له ما يزيد على (٤ دواوين) شعرية، ولم يقم بنشر أي منهما بعد بدء كتابة الشعر منذ عام ٢٠١٤، حصل على العديد من التكريمات في عام ٢٠١٧ من المكتبات ومدرسته الثانوية وإدارتها التعليمية.

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