صبا مبارك تُعرب عن سعادتها بمديرة أعمالها

شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها بصور لها مع مساعدتها "الست انتصار"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ظهرت صبا برفقة "الست انتصار" ،الشهيرة بـ"نصة"، وعلقت قائلة "مع الست انتصار مساعدتي الشهيرة بـ"نصة" ومديرة حياتي ومعايا من أول يوم في مصر ومكملين واللي عنده ضحكة زي ديا". مساعدتي الشهيرة بـ"نصة" ومديرة حياتي ومعايا من أول يوم في مصر ومكملين واللي عنده ضحكة زي ديا". يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك مسلسل "حارس الجبل"، ويتناول العمل داخل جو من التشويق والإثارة بين إحدى القبائل، حيث عام الموت التي شهدت فيه المنطقة جوعًا وأمراضًا وجفافًا أدت إلى حروب ونزاعات بين القبائل، بطولة عبدالمحسن النمر وخالد القيش، تأليف عادل الجابري، واخراج سائد بشير الهواري. مبارك مسلسل "حارس الجبل"، ويتناول العمل داخل جو من التشويق والإثارة بين إحدى القبائل، حيث عام الموت التي شهدت فيه المنطقة جوعًا وأمراضًا وجفافًا أدت إلى حروب ونزاعات بين القبائل، بطولة عبدالمحسن النمر وخالد القيش، تأليف عادل الجابري، واخراج سائد بشير الهواري.

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