شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها بصور لها مع مساعدتها "الست انتصار"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت صبا برفقة "الست انتصار" ،الشهيرة بـ"نصة"، وعلقت قائلة "مع الست انتصارمساعدتي الشهيرة بـ"نصة" ومديرة حياتي ومعايا من أول يوم في مصر ومكملين واللي عنده ضحكة زي ديا".
يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة صبامبارك مسلسل "حارس الجبل"، ويتناول العمل داخل جو من التشويق والإثارة بين إحدى القبائل، حيث عام الموت التي شهدت فيه المنطقة جوعًا وأمراضًا وجفافًا أدت إلى حروب ونزاعات بين القبائل، بطولة عبدالمحسن النمر وخالد القيش، تأليف عادل الجابري، واخراج سائد بشير الهواري.
كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك تُعرب عن سعادتها بمديرة أعمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.