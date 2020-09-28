قبل طرحه بساعات.. تعرف على بطل كليب أصالة الجديد "والله وتفارقنا"

كشفت الفنانة أصالة، عن الصورة الدعائية لكليب أغنية "والله وتفارقنا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ظهر في البوستر الدعائي الفنان نيقولا معوض، ليكون بطل الكليب أمام أصالة،والذي سيتم عرضه بعد ساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"والله وتفارقنا" تضمنت ألبوم أصالة الخليجي الجديد "لا تستسلم"، والذي تم طرحه خلال منتصف سبتمبر الجاري، وحققت

الأغنية أكثر من 700 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات: العالية، ألحان: ياسر بو علي، توزيع: طارق مدكور.

ضم الألبوم 20 أغنية خليجية، من ضمنهم "اشتقت لك، وش كنت أقول، ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يا مثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية

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عبر "يوتيوب".

يذكر أن آخر إصدارات أصالة المصورة، كان من خلال كليب أغنية "الحب والسلام"، الذي تم طرحه في شهر يوليو الماضي، وحقق أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان: محمد رحيم، إخراج: محمد القاضي.

إضافة إلى كليب "شامخ"، الذي تم طرحه في مطلع العام الجاري، وحقق أكثر من 15 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: الأمير بدر بن محمد، ألحان: عبدالعزيز المونا، توزيع: منتصر محمد علي، والكليب من إخراج: نهال نبيل.