صورة.. ايتن عامر تتغزل في شقيقتها وفاء عامر

نشرت الفنانة ايتن عامر صورة تجمعها بشقيقتها الفنانة وفاء عامر ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت ايتن برفقة وفاء عامر وعلقت وعلقت "قائلة : "الاخت الكبيرة" ، وتفاعل الجمهور مع الصورة متمنين لهم دوام التقدم والنجاح. Advertisements ويشار إلى ان أخر أعمال الفنانة ايتن عامر مسلسل "فرصة تانية" الذي خاض السباق الرمضاني لهذا العام ، بطولة ياسمين صبري واحمد مجدي ، تاليف مصطفى جمال هاشم ، اخراج مرقص عادل . الفنانة ايتن عامر مسلسل "فرصة تانية" الذي خاض السباق الرمضاني لهذا العام ، بطولة ياسمين صبري واحمد مجدي ، تاليف مصطفى جمال هاشم ، اخراج مرقص عادل . شاهد الفيديو..

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