صورة.. أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير "نمبر 2"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة "نمبر 2"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حرص الفيشاوي على التقاط الصور مع فريق عمل الكليب، وعلق عليها قائلاً: "من تحضيرات الفيديو كليب لـ نمبر 2".

يعود الفياشوي بكليب "نمبر 2" لعالم الـ "راب"، الذي كان من المعروف عنه تقديمة في أولى خطواته الفنية، ومن بعدها انشغل بالأعمال الدرامية والسينمائية ولم ينتج أي أعمال موسيقية.

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يذكر أن الفيشاوي شارك سينمائيًا هذا العام من خلال فيلم "الحارث"، الذي تم عرضه على إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، بطولة "أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبدالخالق ومحمد إسماعيل أمين".



