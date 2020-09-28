الأربعاء.. "إيجيبادور" تقدم حفلًا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا غنائيًا مختلفًا وجديدًا من نوعه مع فريق "إيجيبادور"، وذلك يوم الأربعاء على خشبة مسرح النهر.

ويشار إلى أن من المقرر أن تقدم الفرقة ألوانًا موسيقية مختلفة منها العربي والشرقي واللاتيني والأوروبي.

"إيجيبادور باند" هي فرقة موسيقية أسسها عازف العود

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والمؤلف الموسيقي المصري محمد أبوزيد مع اثنين من أصدقائه الفرنسيين المقيمين في مصر، وهما: "برتراند ماهيو عازفًا للعود و إيتيان بورهيل عازفًا للكلارينيت.

قدموا عروضًا على نطاق ضيق في مايو 2012، وفي نوفمبر من

نفس العام انضمت إلى الفريق لوسيل جيجين، ولاحقًا انضم إلى الفريق آلان روبيير عازف الطبلة الهندي والبركشن من فرنسجيجين عازفة الكمان الفرنسية.

يعود اسم إيجيبادور إلى كلمة من شقين، إيجي من إيجيبت "مصر" أرض السلام ومهد الثقافات والحضارات، بادور من تروبادور، وهم الشعراء والموسيقيون الجوالة في أوروبا في العصور الوسطى، وبهذا فنحن "إيجيبادور" أي "التروبادور المصري".