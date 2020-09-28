مجدي كامل يحذر من حساب مزيف ينتحل شخصيته على "فيسبوك": اعملوا بلاغات"

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان المصري مجدي كامل، عدم وجود حسابات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبًا من الجمهور عمل بلاغات ضد الصفحات الموجودة بأسمه، خصاة ان هناك شخص ينتحل شخصيته.

ونشر مجدي، صوره للحساب المزيف باسمه، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"مساء الخير أنا معنديش فيس بوك ولا أي صفحة أنا معنديش غير إنستجرام ده حد بيتكلم على الفيس باسمي لوسمحتم اعملوا بلاغات ضد أي صفحة على الفيس باسمي".

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على جانب آخر تعرض منزل الفنانة المصرية مها أحمد ومجدي كامل للغرق بشكل كبير، بعد أن ملأته المياه، لكن الغريب في الأمر تصريح الفنانة بأنها لا تعرف سبب غرق منزلها بهذا الشكل.

واستعرضت مها، تلفيات منزلها، من خلال مجموعة صور نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

مها علقت على الأمر، بقولها: "بيتي غرق ماية ومش عارفين ايه السبب.. سترك يارب.. قدر الله وما شاء فعل".