صور| إطلالة مثيرة للنجمة أوبرى بلازا في شوارع هوليود

رنا صلاح الدين - ظهرت النجمة العالمية أوبرى بلازا للمرة الأولى، منذ عدة أشهر، خاصة أنها عاشت في حالة عزلة كبرى مع صديقها جيف باينا بسبب جائحة كورونا.

وعاشت وبرى بلازا فى حالة انقطاع لمدة أشهر عن أنشطتها المجتمعية، منذ أن بدأت الحجر الصحى مع شريكها جيف باينا.

أوبرى بلازا

ورصدت عدسات الكاميرات عدد من الصور، لأوبرى بلازا وهي في نزهة في شوارع مدينة لوس أنجلوس، وتحديدا في حي لوس فيليز.

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وارتدت النجمة الحسناء بنطلون جينز ضيق، بالإضافة لحذاء رياضي باللون الأبيض، كذلك النظارات الشمسية المستديرة وقلادة فضية وقناع وجه أبيض.

أوبرى بلازا

وشاركت بلازا مؤخرًا مع فى مؤتمر افتراضى استفاد منها خلاله الحزب الديمقراطى فى ويسكونسن، حيث أجابت على أسئلة الناخبين المتكررة حول بطاقات الاقتراع عبر البريد.