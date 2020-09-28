بالصورة| أحمد عز في كواليس مسلسله "هجمة مرتدة"

رنا صلاح الدين - يواصل النجم أحمدعز، وباقي فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة"، تصوير مشاهدهم من أجل المنافسة به في الماراثون الرمضاني القادم، بعد أن خر من السباق رمضان الماضي نظرًا لإنتشار فيروس كورونا.

ونشر الفنان أمير صلاح الدين، صورة من الكواليس جمعته بالفنان أحمد عز والمخرج أحمد علاء، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، معلقًا:"كواليس مسلسل هجمة مرتدة".

مسلسل "هجمة مرتدة" من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله و الفنانة ماجدة زكى، والفنان محمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

ويعرض للنجم المصري أحمد عز مسرحية "علاء الدين" حاليا على مسرح كايرو شو، وشهد العرض الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام إسماعيل الوزير جعفر" وسامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة، على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد على البساط السحرى فى كافة أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.