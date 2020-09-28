شاهد ليلى علوي بالأبيض في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور:"كل ما بتكبر بتحلو"

رنا صلاح الدين - خضعت النجمة المصرية ليلى علوي، لجلسة تصوير جديدة جذبت بها الانتباه، بعدسة المصور خالد فضة.

ونشر خالد، الفوتوسيشن عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت من خلاله ليلى، وهي مرتدية فستانًا أبيض اللون طويل "أوف شولدر"، مع مكياج هادئ زاد من رقتها وأنوثتها.

ليلى علوي

ليلى علوي

ليلى علوي

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ليلى علوي

ليلى علوي

ليلى علوي

يذكر أن أخر أعمال ليلى علوي السينمائية فيلم "التاريخ السري لكوثر"،ويشارك فيه كل من زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، فراس سعيد وكوكبة أخرى من النجوم، من تأليف وإخراج محمد أمين.

أما بالنسبة لأخر أعمالها الدرامية هو مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض عام 2016، وشارك في بطلوته كل من الفنان خالد الصاوي ومي سليم وبيومي فؤاد وأحمد سعيد عبد الغني.