صور| جميلة مسلسل "Elite" تتألق في إطلالة مثيرة بالأسود

رنا صلاح الدين - شاركت النجمة العالمية ماريا بيدرازا، نجمة المسلسل الإسباني الشهير "النخبة" أو "Elite"، متابعيها بمجموعة من الصور الخاص بها. وكانت ماريا قد شاركت في الفترة الماضية، في مهرجان سان سباستيان الدولي السينمائي في دورته الـ 77. ماريا بيدرازا وظهرت ماريا بيدرازا بمجموعة صور جديدة لها في إطلالة كلاسيكية باللون الأسود لتتحول لعارضة أزياء لأحد دور الأزياء العالمية. Advertisements ماريا بيدرازا ونشرت النجمة الشابة عدد من الصور لها عبر إنستجرام، وهي ترتدي فستان قصير مدموج. الجدير بالذكر، أن ماريا بدأت مسيرة التألق، من خلال دور "أليسون باركر" في مسلسل "لاكاسا دي بابيل"، وتحديدا في موسمه الأول والثاني. ماريا بيدرازا

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