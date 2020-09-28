بالصورة| روجينا تخطف الأنظار وتستعرض أنوثتها بفستان قصير

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة روجينا، جمهورها بصورة حديثة من اللوك الجديد والشخصية التي تظهر بها في مسلسل "أسود فاتح"، بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

واستعرضت روجينا أنوثتها بفستان فضي اللون قصير، استطاعت أن تخطف وتجذب به متابعيها، مع انسدال شعرها على كتفها كي تبدو أكثر جمالًا.

وحازت إطلالتها إعجاب أصدقائها داخل الوسط الفني بعدما نشرت صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكان أبرزهم الفنانة نادية الجندي ورانيا يوسف ومنة فضالي.

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ويُعرض "إسود فاتح" على "شاهد VIP"، ضمن عروض شاهد الأولى، وهو من بطولة هيفا وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا.

ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، إخراج كريم العدل؛ إنتاج "سيدرز آرت برودكشن" (Cedars art Production).

يذكر أن الفنانة المصرية روجينا كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وهو من بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونور اللبنانية، ونجلاء بدر، وإدوارد، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وأحلام الجريتلي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.