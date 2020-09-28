ديانا حداد توجه رسالة لـ أصالة بسبب ألبومها الجديد

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، رسالة تهنئة للنجمة السورية أصالة نصري، بمناسبة صدور ألبومها الخليجي الجديد التي اختارت له اسم"لا تستسلم".

وكتبت ديانا، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"مبروك حبيبتي أصالة على الألبوم الجديد إن شاء الله بتشوفي الخير على وجهه".

ومن جانبها ردت اصالة عليها قائلة:"حبيبتي ديانا الغاليه شكراً على مباركتك وكلّ التّوفيق بتمنّى لك ياه".

ديانا حداد

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وضم الألبوم الجديد 20 أغنية من بينهم"غيمتك، نظرتي، يا مثبت، وش كنت أقول، غمض عيونك، أنا عمري، دروب الأماني، ألمحك".

وكانت قد طرحت القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية جديدة للفنانة ديانا حداد على طريقة الفيديو كليب بعنوان "مش راح نختلف".

الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج نهلة الفهد.