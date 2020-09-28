عودة جابر القرموطي لتقديم "الكلام على إيه" على شاشة "الحياة"

رنا صلاح الدين - يواصل الإعلامي جابر القرموطي تقديم برنامجه "الكلام على إيه"، عبر شاشة الحياة، وذلك بعد إجازة دامت لأشهر عديدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تشهد أولى حلقات عودته اليوم الإثنين في تمام العاشرة مساء.

ونشر القرموطي صورة بوستر البرنامج، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"بعد توقف بسبب كورونا التقي بكم اليوم الاثنين الساعة ١٠ مساءا علي قناة الحياة، يارب التوفيق".

جابر القرموطي

الجدير ذكره أن البرنامج فكرته تدور في الإطار الساخر لمناقشة القضايا والأحداث الجارية، وهو برنامج أسبوعي يذاع كل اثنين في تمام العاشرة مساء.