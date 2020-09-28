دواين جونسون يعلن موقفه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

رنا صلاح الدين - أعلن النجم الهوليودي الشهير دواين جونسون، دعمه للمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية. وظهر النجم الشهير بـ "ذا روك" في مقطع فيديو عبر "تويتر" يعلن فيه دعم بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال دواين جونسون: "بصفتي سياسيا مستقلا ووسطيًا، فقد قمت بالتصويت لكلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الماضي". وأضاف: "وفي هذه الانتخابات الرئاسية الحاسمة، أنا أؤيد جو بايدن". Advertisements دواين جونسون وسيشارك في سباق الانتخابات الأمريكية، مغني الهيب هوب الشهير كاني ويست، زوج نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان. الجدير بالذكر، أن دواين جونسون قد أعلن في وقت سابق، شفائه من فيروس كورونا، الذي إصيب به رفقة أفراد عائلته.

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