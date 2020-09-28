أحمد الشامي يطالب بارتداء الكمامة: "الحالات بتزيد"

رنا صلاح الدين - طالب الفنان أحمد الشامي، جمهورها باستمرار ارتداء "الكمامة"، للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، خاصة أن الحالات بدأت تتزايد.

وكتب الشامي، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" "الكمامة.. عشان متجيش تشتكي مفيش مكان في مستشفي و بالوسطة.. ربنا يحفظ الجميع الحالات بدأت تزيد تاني للأسف".

احمد الشامي

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وأحمد الشامي مطرب مصرى، شارك في تأسيس فرقة "واما" الغنائية بمشاركة محمد نور وأحمد فهمي ونادر حمدي، وقام أيضا بتقديم العديد من الأغاني بطريقة الفيديو كليب.

دخل الفنان أحمد الشامي عالم التمثيل منذ عدة سنوت، وكان من بين الأعمال التي شارك بها مسلسل "أرض جو" ، ومسلسل "حكايات بنات"، وفيلم الأكاديمية، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن".

وأحمد الشامي متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، ورزق منها بطفلة واحدة أطلق عليها اسم "خديجة".