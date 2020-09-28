كورونا يؤجل أيام قرطاج السينمائية.. "لن نذهب لأننا نحب الحياة"

أعلنت الهيئة المشرفة على أيام قرطاج السينمائية تأجيل الدورة 31 التي كان من المقرر تنظيمها من 7 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني إلى موعد جديد من 18 إلى 23 ديسمبر 2020.

وقالت الهيئة المشرفة: "لأنّ السينما تختصر الكثير من المعاني الجميلة أهمّها (حب الحياة).. ألسنا نذهب للسينما لأننا نحب الحياة؟".

وتم إقرار هذه الدورة في شهر ديسمبر /كانون الأول وذلك بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس.





وجاء في بلاغ الهيئة: "إنه لم يعد من الحكمة تجاهل الوضع الصحي في تونس مع انتشار كورونا وتأكيد السلطات الصحية أن الفيروس سيشهد ذروته نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول وبداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني لذلك تقرر تحديد موعد جديد للدورة 31".

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وسجلت تونس في الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا ليبلغ أكثر من 16 ألف إصابة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في شهر مارس/آذار من هذه السنة.

وحذرت اللجنة التونسية لمجابهة الفيروس في بلاغ لها من خطورة التجمعات، داعية إلى مزيد الحذر من انتشار موجة ثانية في الأيام المقبلة.





وبسبب الوباء ألغت وزارة الثقافة التونسية فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، ومجموعة من المهرجانات الصيفية في مختلف المحافظات التونسية.

وكانت تونس قد قررت فتح الحدود البرية والجوية في شهر يونيو/حزيران، ما أثار ردود فعل متباينة حول مدى خطورة الانعكاسات الصحية لهذا القرار.



