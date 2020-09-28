أول رد من أحلام على سخريتها من أصالة: "جمهور المدعوة" السبب

أثارت تغريدة كتبتها الفنانة الإماراتية أحلام جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين، إذ رآها كثيرون سخرية من الألبوم الجديد للمطربة السورية أصالة نصري.

وحسماً للجدل الذي أثير حول سخريتها من ألبوم النجمة أصالة الذي أطلقته مؤخراً باللهجة الخليجية "لا تستسلم"، قالت أحلام إنها لم تسمع الألبوم متهمة جمهور أصالة بإشعال الأزمة بينهما.





وكتبت أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أولاً أنا لن أسمح لنفسي أن أسيء لمجهود ووقت أي إنسان، وأنا اليوم لن أسمح لأي حد يسيء لأعمالي ومجهودي، وتغريدتي كانت على عمل بيني وعبد الرحمن وقلت له الصولو عاجبني والصولو ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار وأقسم بالله ما سمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجالا لأي شيء جميل".

Advertisements





وأضاف في تغريدة ثانية: "أنا أحترم الفن والفنانين والمجهود الكبير لكل الفنانين لعمل أغنية فما بالكم ألبوم. وكل الملحنين والشعراء أصدقائي إذن أنا أسأت لهم جميعا وبعيدا عن أي مشكلة بيني وبين أي شخص مين ما كان، إلا أني أحترم فنه ومجهوده وأنا أكبر من هذا.. كبرنا على هالأشياء وتعلمنا من وقتنا الكثير".





وخضعت أحلام لفحوصات طبية لدى عودتها مؤخرا من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات، إذ أجرت 3 مسحات للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، واتبعت الإجراءات الاحترازية داخل منزلها وعدم الاختلاط بأولادها وزوجها إلى أن تتأكد من عدم إصابتها بالمرض.

وشاركت أحلام في الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للسعودية، إذ أحيت حفلاً ضخماً بمدينة الملك عبدالله في جدة.