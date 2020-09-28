تراند اليوم : كيم كاردشيان تعلق على أنباء طلاقها بعد اتهامات متبادلة مع زوجها



علقت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان على شائعات طلاقها من زوجها مغني الراب كاني ويست.

ونشرت كارداشيان "ستوري" على صفحتها على الانستغرام ظهرت فيها مع زوجها في حفل زفاف أحد الأصدقاء المقربين وكتبت معلقة :"أمسية رومانسية".

وكانت ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عالمية حول توتر العلاقة بين الثنائي كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست.

جاء ذلك عقب الكم الهائل من الهجوم المتبادل بين الثنائي بدأها الزوج بإطلاق اتهامات عديدة عبر تويتر، أبرزها رغبته فى طلاقها قبل قيامه بحذف التغريدة، الأمر الذي دفع كيم إلى شن هجوم مضاد عليه بكلمات عبر خاصية "ستوري" إنستغرام، قالت فيها إن كاني ويست الذى يرغب فى الترشح لرئاسة أمريكا يعاني من اضطراب ثنائي القطب ما يؤثر على تصرفاته.



