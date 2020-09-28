السبت.. مسرح الساقية لعرائس الأطفال يعود مجددًا بعرض "سليم وسليمة"

بعد فترة غياب طويلة تعود عروض مسرح الساقية للعرائس المخصصة للأطفال من جديد يوم السبت الموافق 3 أكتوبر، بعرض أكروبات وعرض "سليم وسليمة"، ذلك بالتعاون مع مبادرة نستلة لأجيال سليمة. لأجيال سليمة. يشار إلى أن العرض المسرحي "سليم وسليمة" تأليف وإخراج محمد عبدالمنعم الصاوي. Advertisements تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر. الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.

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