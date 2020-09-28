الليلة.. طرح كليب أغنية "والله وتفارقنا" لـ أصالة

تستعد الفنانة أصالة، الليلة، لطرح أحدث أعمالها المصورة لأغنية "والله وتفارقنا"، ذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حسب ما أعلنت في وقت سابق على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

"والله وتفارقنا" تضمنت ألبوم أصالة الخليجي الجديد "لا تستسلم"، والذي تم طرحه خلال منتصف سبتمبر الجاري، وحققت الأغنية أكثر من 700 ألف مشاهدة

Advertisements

عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات: العالية، ألحان: ياسر بو علي، توزيع: طارق مدكور.

ضم الألبوم 20 أغنية خليجية، من ضمنهم "اشتقت لك، وش كنت أقول، ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يا مثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

يذكر أن آخر إصدارات أصالة المصورة، كان من خلال كليب أغنية "الحب والسلام"، الذي تم طرحه في شهر يوليو الماضي، وحقق أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان: محمد رحيم، إخراج: محمد القاضي.

إضافة إلى كليب "شامخ"، الذي تم طرحه في مطلع العام الجاري، وحقق أكثر من 15 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: الأمير بدر بن محمد، ألحان: عبدالعزيز المونا، توزيع: منتصر محمد علي، والكليب من إخراج: نهال نبيل.