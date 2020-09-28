بمناسبة مرور 20 عامًا على فنها.. إليسا تطرح ألبوم غنائي خاص لجمهورها

نشرت الفنانة إليسا صورة مميزة لألبومها الغنائي الخاص، الذي ستطرحه بمناسبة مرور 20 عامًا على مسيرتها الفنية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علقت إليسا على البوستر الرسمي للألبوم، قائلة: "إصدار الـ20 عامًا المحدود، سيطرح قريباً جدًا، سيكون احتفالًا بعشرين عامًا من المتعة والموسيقى الذي سأشاركه مع أروع المعجبين".
يذكر أن إليسا طرحت أخيرًا ألبوم "صاحبة رأي"، الذي احتوى على 18 أغنية، ومنها "عظيمة، هعتبرك مت، أغانينا، ليك لوحدك، قهوة الماضي، إلى الله"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إضافة إلى عدد من منصات الموسيقى الشهيرة.
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