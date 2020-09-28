اجتاز الفنان تامر عاشور، بأغنيته الجديدة "معلش أصلي مدلعها"، حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، توزيع:رامي سمير، ويقول مطلعها"ـا فـ عينيهـا أحـنّ النـاس.. وأجدعها إن خدت خطوة معجبتهاش.... براجعها لو رايحـة جايّـة فـ أي مكـان.... بتابعها وإن مـرّة قـالت يـللا جـنـان.... بطاوعها". مكـان.... بتابعها وإن مـرّة قـالت يـللا جـنـان.... بطاوعها". يذكر أن عاشور قد طرح مؤخراً أغنية "بياعة"، خلال شهر يوليو الماضي، وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:تامر عاشور. Advertisements وفي سياق فني أخر، أحيا عاشور خلال الأسبوع الماضي، حفلاً غنائياً في عاشور خلال الأسبوع الماضي، حفلاً غنائياً في السعودية ، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك، وذلك بمشاركة الفنانة أنغام، تم اذاعة الحفل "أون لاين"، وذلك بعد إلغاء الحضور الجماهيري للحفل تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا ، وحصلت على نسبة متابعة عالية من جماهيره، قدم فيها باقة غنائية منوعة من أعماله المفضلة لدى محبيه، ومنها"قولوله سماح، أخر مقابلة، انطق، بياعة، من غيرك، من غير مااحكيلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر في يومها الثالث.. تامر عاشور يتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية "معلش أصلي مدلعها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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