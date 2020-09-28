تراند اليوم : عمرو الليثى يروى قصة مؤثرة لسيدة فقيرة تربى ايتام تعرف عليها على راديو مصر

حكى الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه ” خط الخير ” عبر أثير راديو مصر ، عن قصة حدثت بالفعل لنموذج جميل لجبر الخواطر …. واحده ست علقت ورقه ف الشارع مكتوب فيها ( يا اهل الخير ٢٠٠ جنيه وقعوا مني ومحلتيش غيرهم وبربي ايتام اللي يلقاهم يجيبهم ف العنوان الفُلاني ) واحد شاف الورقه وقال انه لقي الفلوس .. ورحلها لقاها فعلاً ست فقيره جدا وبتربي ايتام .. قالها انا لقيت ال ٢٠٠ جنيه .. ف الست بكت وقالتله جالي ١٢ واحد قبلك وقالوا انهم لقوا الفلوس !! .. المهم اداها ال٢٠٠ جنية وهو ماشي قالتله : لو سمحت يابني اقطع الورقه اللي شوفت فيها الاعلان لاني معرفش مين كتبها ومين نشرها .. الله يجبر خاطرك وخاطره .

يذاع برنامج خط الخير في الثالثة عصراً الاحد من كل اسبوع براديو مصر