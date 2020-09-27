بكلمات مؤثرة .. شريهان تنعي المنتصر بالله

نعت النجمة شريهان، النجم القدير المنتصر بالله، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
وصرحت شريهان ناعية: خبر يوجع القلب المنتصر بالله في ذمة الله ..
إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث جزء أصيل منفني وعمري الطيب و ذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك الى شارع محمد علي .. لن انساها ولن أنساه أبدًا..
في سلام الله يا منتصر بالله.
يذكر أن الفنان القدير المنتصر بالله توفي صباح أمس عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وذلك بإحدى المستشفيات بمحافظةالإسكندرية بعد صراع مع المرض.
وولد المنتصر بالله، في عام 1950، كما حصل على ماجستير الفنون المسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.
وللفنان الراحل عدد من الأعمال المهمة منها: الشيطانة التي أحبتني، أرابيسك، أبناء ولكن، يا تحب يا تقب، شارع المواردي، التوأم، من غير ميعاد، عسكر و حرامية، الصيف الماضي.
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