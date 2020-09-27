شاهد .. فريق عمل الخطة العايمة في كواليس التصوير

نشر مؤلفو فيلم الخطة العايمة على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بهم صورة من كواليس العمل على الفيلم. وعلقوا عليها قائلين: فيلم الخطة العايمة أول فيلم لينا كتبناه من ٤ سنيين وهيخرج للنور يوم 6 أكتوبر والصورة دي من أول جلسة عمل مع المخرج وأبطال الفيلم. وهيخرج للنور يوم 6 أكتوبر والصورة دي من أول جلسة عمل مع المخرج وأبطال الفيلم.

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مديربنك يبدأ Advertisements في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. والفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن، غادة عادل، عمرو عبد الجليل.

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