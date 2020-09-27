مزيكا تطرح محتاج سنة لـ أحمد جمال على نجوم ‏FM‏

طرحت شركة مزيكا على محطة راديو نجوم ‏FM‏ للنجم أحمد جمال أغنيته الجديد محتاج سنة. والأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد ‏زعيم وتوزيع موسيقى توما. ‏زعيم وتوزيع موسيقى توما. وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى، مع نغمات الريتم المقسوم، وتحمل فى وصفها Advertisements ومضمونها قصة حب ‏حقيقية. ومضمونها قصة حب ‏حقيقية. يذكر أن الأغنية تحقق النجاح عقب طرحها منذ يومين، حيث نالت العديد من تعليقات الإشادة والإعجاب، وتقترب الآن من ‏الوصول إلى المليون الأول من المشاهدة. ‏

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