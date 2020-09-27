ماجي بو غصن تقدم واجب العزاء في شهداء الجيش اللبناني

قدمت الفنانة ماجي بو غصن واجب العزاء في شهداء الجيش اللبناني، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وصرحت ماجي بو غصن ناعية شهداء القوات المسلحة اللبنانية، قائلة: الجنة تحت اقدام الامهات وتحت اقدام شهداء الجيش الباسل ايضاً. الف رحمة على روحكم والله يصبر اهلكن .. لعنة الله على شياطين الارض. الامهات وتحت اقدام شهداء الجيش الباسل ايضاً. الف رحمة على روحكم والله يصبر اهلكن .. لعنة الله على شياطين الارض. الجنة تحت اقدام الامهات وتحت اقدام شهداء الجيش الباسل ايضاً. الف رحمة على روحكم والله يصبر اهلكن 🙏لعنة الله على شياطين الارض https://t.co/iq46rhhhB2 — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 27, 2020 Advertisements يذكر أن أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان المنية وقد رد العناصر على مصدر النيران بالمثل. الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان المنية وقد رد العناصر على مصدر النيران بالمثل. وقد نتج عن ذلك استشهاد عسكريَيْن إثنين وهما: العريف محمد خالد النشار، والعريف المجند أحمد خالد صقر، بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فر الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة.

وتجري حاليًا متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الاعتداء.

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