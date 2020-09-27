رصد سمكتي “قرش الحوت” من النوع النادر في أبوظبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:50 مساءً - منذ ساعة واحدة

رصدت الهيئة البيئة في ابوظبي سمكتي “قرش الحوت”، من النوع النادر والمهدد بالانقراض في إحدى قنوات شاطئ الراحة، حيث اكدت أنهما بحالة جيدة وتتغذيان بشكل طبيعي.

وأوضح عضو في فريق التقييم الرئيسي في الهيئة حمد الجيلاني أن رؤية قرش الحوت متوغلاً كل هذه المسافة داخل شواطئ أبوظبي فرصة نادرة، إذ تم رصد قرش حوت بالغ وآخر صغير، مبيناً أن هذه الكائنات تزور مياه أبوظبي بشكل موسمي.

وأكد أن فريق هيئة البيئة سيستمر في مراقبتها، ومتابعة حركتها وسيرها لجمع البيانات عنها بسبب ندرتها، حيث إنها مدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة.

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ودعت الهيئة الجمهور إلى عدم الاقتراب من سمكة قرش الحوت للحفاظ على سلامتها والإبلاغ عند مشاهدتها.

وذكر فريق الرصد وخبراء البيئة على حماية التنوع البيولوجي في البيئة البحرية أن وجود هذه الكائنات في المياه الإقليمية يعد من المؤشرات المهمة على جودة المياه.

ويعمل الفريق على توفير قاعدة علمية وبيانات دقيقة، وتطوير مبادرات حماية لهذه المكونات المهمة للتنوع البيولوجي البحري، بما يساعد في الحفاظ على التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي للأجيال القادمة.