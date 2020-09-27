كيم كارداشيان تعلق على خبر طلاقها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:50 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثار خبر طلاق كيم كارداشيان من نجم الراب كايني ويست ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انشغل محبي النجمين بالبحث عن حقيقة الأمر.

علقت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان على شائعات طلاقها من زوجها مغني الراب كاني ويست.

ونشرت كارداشيان “ستوري” على صفحتها على الانستغرام ظهرت فيها مع زوجها في حفل زفاف أحد الأصدقاء المقربين وكتبت معلقة :”أمسية رومانسية”.

وترددت في الآونة الأخيرة أنباء عالمية حول توتر العلاقة بين الثنائي كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست.

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جاء ذلك عقب الكم الهائل من الهجوم المتبادل بين الثنائي بدأها الزوج بإطلاق اتهامات عديدة عبر تويتر، أبرزها رغبته فى طلاقها قبل قيامه بحذف التغريدة، الأمر الذي لم دفع كيم إلى شن هجوم مضاد عليه بكلمات عبر خاصية “ستوري” إنستغرام، قالت فيها إن كاني ويست الذى يرغب فى الترشح لرئاسة أمريكا يعاني من اضطراب ثنائي القطب ما يؤثر على تصرفاته.

وكان قد أثار ويست ضجة واسعة بسبب تصرفه الذي وصفه البعض أنه “غير أخلاقي” بعدما أقدم على نشر مقطع فيديو على شبكة (تويتر) الاجتماعية يظهر يقوم فيه بتصرف مبتذل للإساءة لجائزة غرامي، بعد إظهار عقوده الغنائية.

وفي المقطع الذي رفعه ويست عبر حسابه وحقق خمسة ملايين مشاهدة في أقل من ساعة، يقول ويست “لن أتوقف”، في إشارة إلى خلافه مع شركات الإنتاج الفني على نشر أغنياته الجديدة.

وفي سلسلة من التغريدات الصادمة أكد ويست “لن تقول لي (يونيفرسال) قيمة أعمالي لأنهم يعرفون قدرتي على ذلك”، مؤكداً أنه طلب مؤخراً إلى (سوني) و(يونيفرسال) إنهاء تعاقداته معهما.