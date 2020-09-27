تراند اليوم : بالفيديو .. محمد إمام يرد على رياض الخولي

وجه الممثل المصري ​ محمد إمام الشكر للممثل المصري ​رياض الخولي، الذي أشاد به وبأخيه المخرج رامي إمام، في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والممثلة المصرية إسعاد يونس، قائلا: “محمد امام انا فوجئت به طبعا، أولاً أولاد الزعيم عادل أمام أنا اشتغلت معاهم، رامي امام أنا اشتغلت معاه ومحمد، ناس محترمة جداً وملتزمة جداً ويقيمون الشعائر لأقصي درجة”..أدب بجد، محمد فنان موهوب جدا، بيحب شغله جدا، انا سعدت بشغله جدا، وكمان في وجود مخرجة متميزة زي شيري، انا كنت مستمتع بالشغل معاهم جدا، الأيام الى جايه كلها بتاعته”.

ورد إمام على حسابه الخاص، اذ نشر فيديو لرياض من المقابلة، وعلّق عليه بالقول: ” رياض الخولي اللي اتشرفت بالشغل معاه”.