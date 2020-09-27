حسين الجسمي يحصد 150 مليون مشاهدة لـ”بالبنط العريض” في وقت قياسي

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متابعة بتجــــــــــــرد: حقّقت أغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي “بالبنط العريض” نسبة مشاهدة بلغت 150 مليون، بعد أقل من شهرين على طرحها عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
وكان حسين الجسمي قد جدد تعاونه الفريد من نوعه مع شركاء النجاحات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضاً. الأغينة، التي وضع عليها الجسمي لحناً جميلاً مميزاً يفيض بالفن والإحساس، تمت إضافتها الى قائمة أغنياته الناجحة وواسعة الإنتشار.
وتتمتع أغنية “بالبُنط العريض” بالإيقاعات المختلفة الحامله معها معاني كثيرة من الفرح والبهجة، وقد اجتاحت الأغنية مواقع التواصل حيث راح يرددها الجمهور والمشاهير ووجوه معروفة بشكل كبير معبرين عن اعجابهم بها.
جدير بالذكر أن الجسمي أضاف “بالبُنط العريض” إلى قائمة أغنياته الناجحة والواسعة الانتشار من الأغنيات ذات اللون المصري.
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