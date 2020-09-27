مليون دولار من مهرجان سينمائي سعودي لـ"شرشف" و"الرصاص والخبز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي السعودي، المشروعين الفائزين بمنحتي إنتاج بقيمة 500 ألف دولار لكل منهما، من بين 12 مشروعا اختيرت في أكتوبر 2019 للمشاركة في الدورة الافتتاحية لمعمل البحر الأحمر السينمائي.
وحصل على منحة الإنتاج السعودية فلم "شرشف" من إخراج هند الفهّاد وتأليف هناء العمير، فيما منحت لجنة التحكيم جائزة الإنتاج العربية للمشروع المصري "الرصاص والخبز" من إخراج محمد حمّاد وإنتاج خلود سعد ومحمد حفظي.
كما قدّمت لجنة التحكيم جائزة تحفيزية للمشروع السعودي "4 أوجه للعاصفة" من إخراج حسام الحلوة وإنتاج محمد الحمود، حيث حصل من معمل البحر الأحمر السينمائي على منحة إنتاجية بقيمة 25 ألف دولار لتطوير الفيلم الذي تدور أحداثه في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقد أشادت لجنة التحكيم بالمشروع مؤكدة أن للفيلم إمكانات كبيرة وتتطلع من القائمين عليه إلى تطويره وإنجازه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
يُذكر أن المشاريع السعودية الـ6 المختارة للمشاركة في الدورة الافتتاحية من معمل البحر الأحمر السينمائي هي "بسمة" لفاطمة البنوي، "ممارسة التعدد" لملاك قوتة، "4 أوجه للعاصفة" لحسام الحلوة، "والنجم إذا هوى" لمحمد سلمان، "شرشف" لهند الفهّاد، و"هِج لدزني" لمها الساعاتي.
أما المشاريع العربية الـ6 فهي الفيلم الفلسطيني "وصمتت شهرزاد" لأميرة دياب، ومن الأردن "إن شاء الله ولد" لأمجد الرشيد، ومن العراق "المترجم العربي" لعلي كريم، ومن مصر "الرصاص والخبز" لمحمد حمّاد، ومن لبنان "الرياح أيضاً تغني" لهادي غندور، و "أنا أرزة" لميرا شعيب.
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