تراند اليوم : بعد مكافأة 10 آلاف درهم.. أحلام تكشف حقيقة سخريتها من أصالة

نفت الفنانة الإماراتية أحلام ما تم تداوله بشأن سخريتها من أغنية الفنانة السورية أصالة "والله وتفارقنا" والتي طرحتها الأسبوع الماضي، بعدما تكهن المتابعون بعد عرض أحلام مكافأة 10 آلاف درهم لمن يستطع غناء كوبليه قالت فیه "تيرا را را تيرا" أفضل منها، وهو ما آثار غضب جمهور أصالة ليقوموا بشن هجوم على أحلام.

وعلقت أحلام على تغريدة أحد متابعيها، قال فيها: "باعتقادي الشخصي أحلام وأصالة بيحبوا بعض كتير، بس بخبّوا محبتهن خوفاً من الحسد"، فردت بقولها: "اولاً انا لن اسمح لنفسي ان اسيء لمجهود ووقت لأي انسان وانا اليوم لن أسمح لاي حد يسيء لاعمالي ومجهودي وتغريدتي كانت على عمل بيني و عبدالرحمن وقلت له الصولوا عاجبني والصولوا ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار واقسم بالله ماسمعت البومها ولكن جمهور المدعوه لن يترك مجال لاي شي جميل".

وتابعت الفنانة الإماراتية: "انا احترم الفن والفنانين والمجهود الكبير لكل الفنانين لعمل اغنيه فما بالكم البوم وكل الملحنين والشعراء اصدقائي اذن انا اسئت لهم جميع وبعيد عن اي مشكله بيني وبين اي شخص مين ماكان الا اني احترم فنه ومجهوده وانا اكبر من هذا كبرنا على هالاشياء وتعلمنا من وقتنا الكثير".