تراند اليوم : فنان شهير على غرار السيسي: “لو مش عايزني أمثل من بكرة هوقف”

علي غرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي صرح من قبل بأنه على استعداد على ترك منصبه لو أمر الشعب المصري بذلك، كشف الفنان بيومي فؤاد، تفاصيل افتتاحه أحد المطاعم مؤخرًا، بالشراكة مع أصدقاءه وشقيق زوجته، مما جعل البعض يعتقد أنه سيتجه لـ”البيزنيس” ويترك التمثيل.

وقال فؤاد خلال لقاءه مع برنامج “Et بالعربي”،: “أنا لا بتاع بيزنيس ولا الكلام ده وهفضل أمثل لأخر يوم في عمري لو الجمهور عايز كده لو مش عايز من بكره الوقف”.

وتابعت: “اتنين صحابي وأخو المدام عدي، أجرو مطعم، اتزنقوا في فلوس وقالو عايزين فلوس منك فأنا فكرتهم عايزين سلف، قالو لا عايزين نشاركك، وبالمرة مش هنعرف نسدد الفلوس دلوقت فشاركت بالربع”.

كما أكد بيومي على أنه اختار اسم المطعم “youka’s”، طبقًا لاسم شهرته، بدلًا من بيومي أفندي، وذلك بعدما أنتشر وعُرف به.